홈앤쇼핑, 설 명절 맞아 지역 사회와 온정 나눠

강서어르신종합복지관 통해 250명에게 밀키트·떡·모듬전 등 전달

[아시아경제 곽민재 기자] 홈앤쇼핑은 코로나19 확진자 폭증과 장기화로 소외되기 쉬운 지역 노인들에게 온정을 전했다고 27일 밝혔다.

홈앤쇼핑은 설 명절을 맞아 26일 강서어르신종합복지관을 방문해 홀몸 노인 약 250명에게 ‘명절 복(福)꾸러미’를 전달했다. 꾸러미는 손쉽게 조리할 수 있는 ▲밀키트 ▲떡 ▲모듬전 등으로 구성됐다.

강서어르신종합복지관은 코로나19 상황을 반영해 비대면으로 집 앞에 꾸러미를 전달할 예정이다.

앞서 홈앤쇼핑은 사내봉사단이 직접 담근 김장 나눔 행사, 소외 여성청소년 핑크박스(생리대 등 여성용품)전달, 소외 아동 제철과일 꾸러미 전달 등 지역 주민들을 위한 다양한 사회활동을 해왔다.

홈앤쇼핑 관계자는 “설 명절을 맞아 코로나19 상황이 심각해져 홀몸 어르신들이 큰 피해를 입고 있다”며 “앞으로도 이웃들과 나눔을 실천하고 따뜻한 온기 나눔에 앞장설 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr