신한은행, 서울시 1인가구지원센터에 전기車·충전소 지원

'동행 프로젝트' 일환

[아시아경제 유제훈 기자] 신한은행은 서울시 중구 소재 사랑의 열매 회관에서 서울 사회복지공동모금회와 함께 서울시 1인가구지원센터에 '동행(同行) 프로젝트' 차량 전달식을 진행했다고 27일 밝혔다. 이날 전달식엔 진옥동 신한은행장, 윤영석 서울 사회복지공동모금회장 등이 참석했다.

이번 동행 프로젝트는 서울시 1인가구지원센터에 전기차량 및 전기차 충전소 설치를 통해 서울시 1인가구에게 원활한 복지 서비스를 제공하기 위한 사업이다. 신한은행은 서울시 1인가구지원센터 10개소에 전기차량 및 전기차 충전소 설치를 지원한다.

신한은행 관계자는 "이번 차량지원을 통해 1인가구 지원센터의 복지서비스가 신속하고 효율적으로 제공돼 1인가구가 건강하게 생활하고 안정적으로 자립할 수 있도록 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 신한은행은 소외된 지역 사회계층을 위한 실질적이고 장기적인 지원에 노력하겠다"고 말했다.

