KB국민카드, 오픈이노베이션 프로그램 '퓨처나인' 성과 백서 발간

지난 2017년부터 1~5기 54개 스타트업 선발·지원

[아시아경제 유제훈 기자] KB국민카드는 지난 2017년부터 진행된 오픈 이노베이션 프로그램 '퓨처나인(FUTURE9)'의 성과를 정리한 백서를 발간했다고 27일 밝혔다. 이번 백서엔 퓨처나인 프로그램 1~5기를 통해 선발된 54개 스타트업과 KB국민카드의 주요 협업 사례와 예정 추진 사항 등이 담겼다.

KB국민카드는 각 기수별 스타트업을 선발한 후 해당 기업의 성장을 위해 공동사업화 추진 및 신상품·기술개발 협업, KB페이·리브메이트·정기결제·국카몰 등 협업, 결제 데이터 활용 및 마케팅, 퓨처나인 전용 펀드 활용 투자 및 계열사·컨소시엄사 투자 연계 등을 지원하고 있다.

일례로 KB국민카드는 신규 플랫폼·신사업 분야에서 트립비토즈와 자유여행 플랫폼 '티티비비(TTBB)'를 구축했고, 기술 내재화 분야에선 로민과 OCR 솔루션을 활용한 카드 심사 자동화를 구현했다. 또 소프트베리와는 전기차 충전 카드 발급 공동 마케팅, ab180과는 이(異) 업종 데이터 분석 플랫폼 구축, 데이터노우즈와는 KB리브온 API 연동 관련 협업을 진행했다.

KB국민카드 관계자는 "퓨처나인 프로그램은 지난 5년간 진정성 있는 스타트업과의 협업을 통해 벤처 창업 생태계 발전을 돕는 아이콘으로 자리매김했다"면서 "앞으로도 스타트업의 혁신적인 기술과 서비스를 퓨처나인을 통해 고객에게 선보이고자 노력하고, 올해 진행하는 퓨처나인 5기 데모데이 및 6기 모집에도 많은 참여와 관심을 당부한다"고 밝혔다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr