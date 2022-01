삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 72,900 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 73,300 2022.01.27 08:57 장시작전(20분지연) 관련기사 [속보] 삼성전자 "지난해 시설투자 48.2조…반도체 43.6조·DP 2.6조"[속보] 삼성전자 DS부문 작년 매출 125.1조·영업익 33.7조[속보] 삼성전자, 주당 361원 배당…배당율 0.5% close CE부문 작년 매출 55.8조·영업익 3.7조

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr