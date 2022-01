네이버, '커머스솔루션마켓' 시범운영…중소기업 경쟁력 향상 나선다

[아시아경제 이승진 기자] 네이버가 ‘커머스솔루션마켓’을 시범운영하며 중소기업 역량 확장에 나선다.

네이버는 ‘커머스솔루션마켓’을 열어 스마트스토어로 창업에 도전한 중소기업들이 신기술이 적용된 솔루션을 직접 활용해 사업 역량 확대를 이루도록 지원한다고 27일 밝혔다.

그동안 네이버는 중소기업에게 첨단 기술을 제공하며 손쉬운 온라인 창업과 성장을 지원해왔다. 무료 온라인 스토어 구축을 돕는 ‘스마트스토어’의 크고 작은 기술도구뿐 아니라, 비대면 경제 속 새로운 마케팅 및 판매 솔루션으로 자리 잡은 '쇼핑라이브'와 물류 고민 없이 장사에만 집중할 수 있도록 돕는 'NFA(NAVER Fulfillment Alliance)' 등이 대표적이다.

26일부터 베타 서비스를 시작한 ‘커머스솔루션마켓’은 판매자들이 사업의 각 단계에 필요한 노력과 어려움을 기술로 해결할 수 있도록 관련 솔루션을 모아 제공한다. 특히 내·외부 개발자 및 기술 스타트업과 연합 모델을 구축해 우수 솔루션을 발굴함으로써 기술 스타트업들에게도 새로운 성장의 장을 마련한다.

'커머스솔루션마켓'은 사업규모가 작거나 IT 전문 인력을 별도로 두기 어려웠던 중소기업들도 손쉽게 첨단 기술을 활용해 사업 경쟁력을 향상시킬 것으로 기대된다. AI기술이나 데이터 분석이 접목된 고도화된 솔루션을 손쉽게 스마트스토어에 적용하고 관리함으로써 사업을 더욱 체계적으로 운영하고, 치열한 이커머스 환경에서 지속 성장의 기회를 잡을 수 있다.

가령 AI 타게팅과 AI 메시지 생성 기능이 탑재된 ‘클로바 메시지마케팅’ 솔루션을 활용하면 타깃 고객에게 내 스토어의 소식과 혜택을 알려 마케팅 효율을 높일 수 있다. ?자주 들어오는 고객 문의를 분석해 1:1 개인화 답변을 생성하는 ‘클로바 라이브챗’ 솔루션은 바쁜 판매자들의 시간과 노력을 아껴 사업을 더욱 효율적으로 관리할 수 있도록 돕는다.

‘커머스솔루션마켓’은 먼저 10여개 솔루션으로 베타 서비스를 시작하며, 오픈 이후 ▲상품관리 ▲마케팅 ▲주문·결제 ▲배송·물류 ▲고객관리 ▲사업관리 등 장사의 각 단계에서 사업 효율을 높여 줄 수 있는 기술 스타트업들의 다양한 솔루션들이 순차적으로 등록될 예정이다. 상반기 베타 서비스 기간까지는 모두 무료로 제공된다.

아울러 네이버는 '커머스솔루션마켓'을 통해 참신한 아이디어와 기술력을 갖춘 써드파티(3rd party) 개발자들의 솔루션이 중소기업들과 연결될 수 있도록 돕고 이들의 성장을 지원하는데 집중한다.

네이버는 '커머스솔루션마켓'에 소개할 솔루션 발굴을 위해 기술 스타트업들과 협력하고 있으며, 연내에는 '커머스솔루션마켓' 안에 개발자 전용 공간을 만들어 오픈 API를 제공하는 등 개발 환경도 지원할 계획이다. 또 네이버의 기업형 엑셀레이터 D2SF(D2 Startup Factory)와의 연계를 통해 투자와 성장을 위한 지원도 강화한다.

이윤숙 네이버 포레스트 CIC 대표는 “향후에는 스마트스토어나 브랜드스토어 판매자뿐 아니라, 온라인의 모든 사업자들을 대상으로 다양한 유형의 솔루션을 제공할 수 있는 솔루션 마켓 플레이스로 성장할 수 있도록 생태계를 만들어 나가겠다”고 말했다.

