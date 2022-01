테슬라, 작년 역대급 실적 기록…"공급망 이슈는 올해도 지속"

[아시아경제 정현진 기자] 테슬라가 지난해 역대급 실적을 거둔 가운데 글로벌 자동차 업계에 불어닥친 공급망 혼란이 올해까지 지속될 것으로 보인다고 전망했다.

26일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ) 등에 따르면 테슬라는 이날 지난해 4분기 및 연간 실적을 발표하면서 이같이 밝혔다. 테슬라의 지난해 매출은 538억달러였으며 영업이익은 55억달러를 기록했다. 이는 2020년 매출 315억달러, 영업이익 7억2100만달러에 비해 70.8%, 662.8% 증가한 수치다.

지난해 연간 전 세계에 인도한 차량대수는 93만6172대로 2020년 49만9647대에 비해 87% 증가했다. 글로벌 자동차 업계에 불어닥친 반도체 부족 사태에도 생산능력을 최대한 끌어올리면서 2020년에 비해 차량인도대수를 크게 늘린 것으로 보인다.

다만 테슬라는 지난해에 이어 올해도 공급망 이슈가 자동차 산업에 큰 영향을 줄 것이라면서 우려를 표했다. 테슬라는 "공급망 이슈가 주요한 제한 요소로 작용하면서 여러 분기 동안 우리 공장들이 생산능력을 하회하는 수준으로 가동되고 있으며 올해도 지속될 것으로 보인다"고 밝혔다. 테슬라가 공급망 이슈에 대한 견해를 밝히면서 이날 장외 거래에서 테슬라의 주가는 2% 가량 하락했다고 CNBC방송은 전했다.

테슬라는 이날 실적 컨퍼런스콜을 통해 신제품 로드맵을 발표할 예정이다. 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 직접 발표할 것으로 예상된다. CNBC는 머스크 CEO가 최근 트위터에 올린 프로토타입의 사이버트럭과 대형 세미트럭, 무인차량시스템 등에 대한 진행 상황을 밝힐 것으로 전망했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr