세계 첫 ‘ESG 창업 클러스터’ 포항에 뜬다

ESG 창업기업 유치, 스타트업 육성 등 글로벌 수준 스타트업 도시 추진

[아시아경제 영남취재본부 여종구 기자] 경북 포항시가 세계 첫 ‘ESG 창업 클러스터’를 조성한다.

포항시는 26일 스타트업 엑셀러레이터인 스파크랩과 한동대, UNAI 한국협의회와 ‘세계 최초 ESG 창업 클러스터 조성’을 위한 업무협약식을 체결했다.

이번 업무협약을 계기로 국내·외 ESG 관련 창업 기업 유치, 지역펀드 결성, 스타트업 육성 등 글로벌 수준의 ESG 스타트업 도시를 띄운다는 계획이다.

스파크랩은 포항의 입지적 조건, 상징성, 자원 등 다양한 장점을 가진 ESG 창업의 최적지로 평가했다고 전했다.

이강덕 포항시장은 “ESG 가치실현은 더 이상 미룰 수 없는 우리 세대의 의무인 만큼 ESG 창업 클러스터 조성을 위해 전 세계 청년 인재들과 투자가가 포항에 정착할 수 있도록 철저한 준비를 하겠다”고 말했다.

