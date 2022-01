[아시아경제 지연진 기자] 한진중공업홀딩스 한진중공업홀딩스 003480 | 코스피 증권정보 현재가 3,560 전일대비 70 등락률 +2.01% 거래량 45,904 전일가 3,490 2022.01.26 15:30 장마감 관련기사 마지막 “대선주자 1위” 관련 황금주!! 조용할 때 잡아야 오릅니다4월 22일 코스피, 16.77p 오른 1896.15 마감(0.89%↑)한일레저, 2019년 영업손실 5억 기록…적자전환 close 는 자회사인 대륜E&S가 중단배당으로 주당 2496원의 현금배당을 결정했다고 26일 공시했다.

배당금총액은 29억원 규모로, 배당금 지급은 이달 28일이다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr