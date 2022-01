화이자·바이오엔테크, 오미크론 변이 전용 백신 임상시험 개시

[아시아경제 김대현 기자] 화이자와 바이오엔테크가 오미크론 코로나19 변이 전용 백신의 임상시험을 개시했다.

25일(현지시간) 화이자와 바이오엔테크는 보도자료를 통해 오미크론용 백신의 안전성과 조화, 효능 등을 시험하기 위해 임상시험을 개시했다고 밝혔다.

임상시험 대상 1420명은 총 세 그룹으로 나뉘어 임상시험에 참여한다. 첫번째 그룹은 임상시험 개시 90∼180일 전 기존 코로나19 백신 접종자 600명이다. 이들은 오미크론용 백신 1∼2회분을 접종받는다.

두번째 그룹은 기존 백신을 추가접종(부스터샷)한 600여명이다. 이들은 기존 백신 또는 오미크론용 백신을 접종받는다.

세번째 그룹은 코로나19 백신 미접종자이면서 아직 코로나19에 걸린 경험이 없는 200명이다. 이들은 오미크론용 백신 3회분을 접종받게 된다.

우구르 사힌 바이오엔테크 최고경영자(CEO)는 "이번 연구는 오미크론을 다른 변이와 같은 수준으로 예방하는 동시에 오래 지속되는 백신을 개발하기 위한 학술적 접근"이라고 말했다. 그는 현행 백신도 오미크론 감염에 따른 중증 전환을 높은 수준으로 예방한다고 덧붙였다.

