[아시아경제 조성필 기자]서울 강동경찰서는 100억원대 공금을 횡령한 혐의로 강동구청 소속 공무원을 긴급체포해 조사 중이라고 25일 밝혔다.

경찰에 따르면 7급 주무관인 A씨는 2019년 12월18일께부터 지난해 2월5일께까지 1년여간 구청 투자유치과에서 근무하며 115억원 상당의 투자금을 횡령한 혐의(특경법상 업무상 횡령)를 받고 있다. 그는 횡령액 115억원 가운데 일부를 사용해 횡령액 전액을 변제하긴 어려운 사정인 것으로 전해졌다.

경찰은 이달 23일 구청의 고발장을 접수해 수사에 착수했다. 출국금지 조치 뒤 24일 A씨 주거지 주차장에서 그를 검거했다. 경찰은 A씨 체포 당시 압수한 휴대전화 등을 포렌식하는 한편 계좌 추적 등을 통해 횡령 목적과 횡령금 사용처, 공범 여부 등을 확인할 예정이다.

경찰 관계자는 "조만간 A씨에 대한 구속영장을 신청할 방침"이라고 말했다.

