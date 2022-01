혈흔·작업복 발견…27층 2호실 안방 추정

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주 신축 아파트 붕괴사고가 발생 보름만에 두 번째 실종자 위치를 파악할 수 있는 단서가 발견됐다.

문희준 서구긴급구조통제단장(광주 서부소방서장)은 25일 오후 긴급 브리핑을 열고 “사람으로 추정되는 물체를 발견했다”고 밝혔다.

이날 오후 5시30분께 상층부 수색 도중 혈흔과 작업복이 발견됐다.

곧바로 내시경 카메라를 투입해 확인한 결과 사람으로 추정되는 물체를 확인한 것으로 알려졌다.

잔해물이 겹겹이 쌓여 구조까지는 더 걸릴 것으로 예상된다.

정확한 층수는 가늠하기 힘들지만 27층 2호실 안방으로 당국은 보고 있다.

