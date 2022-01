김 총리 "먹는 치료제 투약, 50세 이상으로 확대 검토"

[세종=아시아경제 손선희 기자] 김부겸 국무총리는 25일 코로나19 경구용 치료제 투약대상과 관련해 "50세 이상으로 낮추는 것을 검토 중"이라고 밝혔다.

김 총리는 이날 오후 정부세종청사에서 간담회를 갖고 "지금까지 투약했던 200여분은 확실하게 효과가 있었다"며 이같이 말했다. 이어 "(먹는 치료제를) 투약하면 위중증으로는 안 간다. 그건 확실하게 드러났다"고 강조하면서 "질병관리청 보고는 가능한 한 적극적으로, 용량을 줄여서라도 쓰도록 하겠다는 것"이라고 강조했다.

앞서 정부는 먹는 치료제 도입 당시 65세 이상 고령층을 투약 대상으로 정했다가 이를 60세 이상으로 확대한 바 있다.

김 총리는 오미크론 변이로 인한 확산세에 대해 "다른 나라와 달리 우리나라는 고위험군의 3차 접종률이 워낙 높다"며 "일본처럼 몇백 배 뛰는 일은 없을 것"이라고 말했다. 그러면서 "(확진자 수가) 10만∼20만명 (으로 늘어날 것이란 예측은) 아주 비관적인 사람들이 그렇게 보는 것"이라며 "정부와 같이 일하는 분들은 3만명 정도에서 피크(정점)를 칠 것이라고 이야기한다"고 말했다.

최근 국회에 제출된 '14조원 규모'의 추가경정예산안에 대해 정치권이 증액을 요구하고 있는데 대해서는 "돈을 어디서 가져온대요?"라고 반문했다. 김 총리는 "여의도에서 '빚을 내서라도 이분들을 보호해야 한다'라고 결정하면 정부도 조금 고민을 해야겠지만, (정부가) 지금 미리 '빚을 내겠다'는 소리는 못 한다"고 선을 그었다. 적자국채를 추가 발행하는 데 대한 부담을 나타낸 것으로 풀이된다.

김 총리는 또 "인플레이션 압력이 생각보다 심하다. 금리 영향을 걱정하지 않을 수 없다"며 "대선후보의 공약과 우리가 쓸 수 있는 현실적인 방안 사이에서 대안을 마련해주시면 검토하겠다"고 말했다.

