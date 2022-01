정부, 문화정책으로 국민 외로움 치유한다

한국심리학회와 업무협약…황희 "'사회적 치유' 적극 지원"

정부가 국민의 사회적 고립감과 외로움을 해소하는 정책 마련을 구체화한다. 문화체육관광부는 적절한 대응을 위해 25일 한국심리학회와 업무협약을 체결했다. 양 측은 협약에 따라 고립감과 외로움에 대한 사회적 관심을 환기하고, 관련 연구·조사를 활성화한다.

황희 문체부 장관은 "정부에서 학생과 가족의 정신 건강을 돌보고 정신질환으로 발전할 우려가 있는 국민을 지원하고자 학생정신건강센터, 가족센터, 정신건강복지센터 등을 운영한다"면서도 "외로움과 사회적 고립감을 느끼는 일반 국민은 정책 사각지대에 놓여있다"고 지적했다. 이어 "이번 협약을 계기로 국민의 외로움과 사회적 고립감에 대응하는 역할을 확대하고 문화예술과 인문 정신문화의 가치를 확산해 '사회적 치유'를 적극적으로 지원하겠다"고 밝혔다.

황 장관은 협약식에 이어 열린 간담회에서 정책 대응의 필요성을 공유하고, 전문가들과 다양한 의견을 나눴다. 전문가들에 따르면 코로나19 확산으로 비대면 활동이 증가하면서 외로움이나 사회적 고립감을 느끼는 국민 비율은 2019년 20.5%에서 2020년 22.3%로 늘었다.

