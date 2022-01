시디즈, 사랑의열매 사회복지공동모금회에 3억원 기부

[아시아경제 김종화 기자] 퍼시스그룹의 의자 전문 브랜드 시디즈가 장기화되는 코로나 사태로 경제적 어려움을 겪는 사회취약계층을 후원하고자 사랑의열매 사회복지공동모금회에 3억원을 기부했다.

시디즈는 이번 기부를 통해 사랑의열매 사회복지공동모금회가 1억원 이상을 기부한 기업에 주는 명예인 '나눔명문기업'에도 가입했다. 25일 서울시 중구 사랑의열매 회관에서 열린 나눔명문기업 가입식 및 성금 전달식에는 시디즈 이상배 대표이사, 사랑의열매 김상균 사무총장 등이 참석했다.

전달된 성금은 코로나 19로 어려움이 가중되고 있는 소상공인의 긴급 지원금을 비롯해 취약한 이웃들을 위한 복지사업에 쓰일 예정이다.

이상배 시디즈 대표이사는 "코로나 19로 모두가 어려운 시기에 특히 주변의 도움이 필요한 이웃들을 위해 보탬이 되면 좋겠다"면서 "많은 고객분들이 브랜드에 애정을 보내주시는 만큼 사회의 일원으로서 기업의 책임을 다하고 지역사회와 상생발전할 수 있는 방안들을 계속 고민하겠다"고 전했다.

