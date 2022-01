허성무 창원시장, “수도권 특례시보다 10배 더 노력해야 한다”

창원시, 2022년 대전환 목표 ‘특례·일상·분권 도시’ 설정

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 창원시는 25일 특례시 출범을 전기로 삼아 창원의 대전환을 열기 위한 ‘2022년 목표설정 보고회’를 열었다.

시는 대전환을 위한 3대 정책 방향으로 ‘특례도시’, ‘일상도시’, ‘분권도시’를 정하고, 시정 정책을 구체적으로 실현하기 위한 부서별 업무목표 302건을 확정했다.

이날 발표한 업무목표로는 ‘특례도시’ 분야의 공공기관 특례시 이전 근거법 마련, ‘일상도시’ 분야의 분기별 원포인트 민생안정 대책, ‘분권도시’ 분야의 스마트한 미래도시기본 계획을 수립했다.

또 ‘초격차 전략’으로 민주성지 창원의 품격 거양 등이 있다. 문제점과 대책에 대한 분기별 점검과 최종 실적 점검을 통해 업무목표를 꾸준히 관리할 계획이다.

시는 이날 발표한 부서별 업무목표를 반드시 달성하겠다는 의지를 표명하기 위해 향후 별도로 시장과 계약을 체결하고 그 내용을 시 홈페이지에 게시해 시민과 공유할 예정이다.

허성무 시장은 “비수도권 유일한 특례시로 가만히 있어도 인구가 늘어나는 다른 특례시와는 처한 상황이 달라 수도권의 특례시보다 열 배는 더 노력해야 한다”고 지적했다.

허 시장은 “부서별 목표를 시민과의 약속으로 남겨 창원의 변화를 시민이 체감할 수 있도록 목표 완수에 총력을 기울여야 한다”고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr