SK텔레콤, 5G 주파수 40MHz폭 추가 할당 요청

[아시아경제 구은모 기자] SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 56,700 전일대비 400 등락률 +0.71% 거래량 468,515 전일가 56,300 2022.01.25 14:09 장중(20분지연) 관련기사 SK텔레콤, 한국교통연구원과 UAM 선도 협력… 상용화 박차“특별 소통 상황실 운영” SK텔레콤, 설 앞두고 이동통신 품질 관리SK텔레콤, 설 맞아 파트너사에 850억 조기 지급 close 이 LG유플러스 외 통신사들도 동일 조건의 5G 주파수를 확보한 후 경매를 진행하자는 내용의 공문을 25일 정부에 제출했다.

SK텔레콤은 이번 5G 주파수 할당은 특정 사업자만 이득을 보는 등 공정성을 상실했기 때문에 3사 고객 모두가 혜택을 받을 수 있는 방안이 마련된 후 경매가 이뤄져야 한다고 밝혔다.

3사 모든 고객의 편익을 높일 수 있는 방안으로 SK텔레콤은 또 다른 5G 대역인 3.7GHz 이상 대역 40MHz 주파수(20MHz x 2개 대역)도 함께 경매에 내놓을 것을 제안했다. 이는 정부가 당초 주파수 할당 목적으로 밝힌 ‘고객 편익’과 ‘투자 촉진’에 가장 합당하다는 입장이다.

SK텔레콤은 이번 제안이 3사 모두 추가 5G 주파수를 확보해 공정경쟁이 가능하며, 모든 국민의 편익에도 기여할 수 있다고 밝혔다. 특히 외산장비가 아닌 국산(삼성전자) 통신장비 투자 촉진을 위해서도 3.7GHz 이상 대역 주파수가 함께 할당되어야 한다고 밝혔다.

인접대역 LG유플러스 가입자들은 주파수 할당 즉시 기존 단말로 혜택을 누릴 수 있으나 원격대역인 나머지 두 통신사 고객들의 경우 통신사가 주파수를 획득하더라도 현재 주파수 묶음기술(CA, Carrier Aggregation) 지원 단말이 없어 혜택을 누릴 수 없다는 게 SK텔레콤 측의 설명이다.

삼성전자의 ‘갤럭시 S22’ 단말기부터 기능이 탑재될 예정이지만 이용자들이 혜택을 누리기 위해선 2024년이 돼야 적정 수준의 기능 지원이 가능하다.

SK텔레콤 관계자는 “이런 이유로 두 통신사가 할당조건을 부여해달라는 것”이라며 “그것이 해결되지 않을 경우 동일하게 고객 편익을 높일 수 있는 5G 주파수를 함께 할당해야 공정경쟁 환경이 조성될 수 있다”고 밝혔다.

이어 “서비스 품질에 가장 크게 영향을 미치는 주파수를 어느 한 사업자만 공급받게 될 때 다른 사업자는 아무리 대응 투자를 위한 노력을 해도 일정기간 동안은 근본적인 품질 차이를 극복할 수 없기 때문에 절박한 심정으로 추가 주파수 할당을 요청했다”고 설명했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr