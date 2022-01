'96세 최고령 MC' 송해, 기네스 세계기록 도전

[아시아경제 이이슬 기자] KBS가 방송인 송해의 기네스 세계기록 등재를 추진한다.

25일 KBS는 "최장수 TV 가요프로그램 '전국노래자랑' 최고령 MC 송해가 국내 뿐 아니라 전 세계 최고 기록임을 확인했다"며 이같이 밝혔다.

기네스 세계기록 (Guinness World Records) 도전 부문은 '최고령 TV 음악 탤런트 쇼 진행자'(Oldest TV music talent show host)로, 협회의 기초 검토를 마치고 신청이 확정됐다. 현재 영국 기네스협회가 제공한 심사 지침에 따라 관련 자료를 수집하고 있다.

송해는 1927년생으로 1955년 창공악극단을 통해 데뷔했으며, 1988년 전국노래자랑의 MC를 맡아 34년간 '전국노래자랑'을 진행하고 있다.

KBS는 "국내 최고령 진행자 송해가 기네스 세계기록에 등재가 된다면 한국 예능 프로그램의 저력을 세계 방송사에 널리 알릴 업적으로 인증 받게 될 것"이라고 기대했다.

한편 오는 31일 KBS2 설 특집 트로트 뮤지컬 '여러분 고맙습니다. 송해'가 방송된다. 파란만장한 송해의 96년 인생사를 바탕으로 상상력을 가미하여 재구성한 방송으로, 가수 정동원·이찬원·영탁·신유가 연령별 송해로 분한다.

아울러 송소희·박서진·김태연·홍잠언 등 '전국노래자랑'을 빛낸 화제의 스타들도 무대에 오른다.

