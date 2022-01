이게 바로 '콘셉트 메르세데스-마이바흐 EQS'

메르세데스-벤츠 코리아가 25일 서울 서초구 세빛섬에서 메르세데스-마이바흐 브랜드 최초의 순수 전기차 ‘콘셉트 메르세데스-마이바흐 EQS’ 언론 공개 행사를 열고 있다. 콘셉트 메르세데스-마이바흐 EQS는 최첨단 전기 구동 기술과 마이바흐 전용 디스플레이와 컨텐츠를 갖춘 MBUX 하이퍼스린을 탑재했다.

문호남 기자 munonam@asiae.co.kr