고영테크놀러지, ‘카이메로’ 로봇뇌수술 100례 달성

[아시아경제 장효원 기자] 3차원 정밀측정 기반 검사장비 및 솔루션 업체인 고영 고영 098460 | 코스닥 증권정보 현재가 21,400 전일대비 250 등락률 -1.15% 거래량 245,541 전일가 21,650 2022.01.25 12:48 장중(20분지연) 관련기사 고영, 4분기 영업이익 99억…전년동기대비 125%↑제13회 대한민국코스닥대상 개최…대상은 '테스'[e공시 눈에 띄네] 코스닥-15일 close 테크놀러지(대표 고광일)는 자사의 뇌수술용 의료로봇 ‘Kymero(카이메로)’가 1년여 만에 로봇뇌수술 총 100례를 달성했다고 25일 밝혔다.

고영테크놀러지는 2011년 산업통상자원부 로봇산업 원천기술 개발 산업을 계기로 뇌수술용 의료로봇개발에 처음 착수, 2016년 말 국내 식품의약품안전처로부터 제조 및 판매허가를 획득했다.

이후 성공적인 2년 간의 국내 임상 시험을 마치고 2020년 10월, 세브란스 병원에 ‘카이메로’가 최초로 공급됐으며 지난해 7월에는 삼성서울병원에도 도입되며 국내에서의 입지를 넓혀 나가고 있다.

세브란스병원 신경외과 장진우 교수 추진 아래 카이메로의 도입 이후 로봇을 이용한 소아환자 SEEG 수술(뇌전증 진단을 위한 입체뇌파전극삽입술)을 같은 병원 장원석 교수 집도하에 국내 최초로 성공했으며, 삼성서울병원 역시 신경외과 이정일 교수가 국내 최초로 DBS(뇌심부자극술)수술을 성공하는 등 현재까지 두 병원에서 총 100건이 넘는 로봇뇌수술이 성공적으로 진행됐다.

로봇뇌수술은 환자의 의료영상을 기반으로 실시간 수술경로 탐색을 지원하고 계획된 수술 위치로 로봇이 자동으로 움직여 수술을 가이드함으로써 기존의 매뉴얼 방식보다 정확하고 빠른 수술이 가능한 것으로 알려져 있다.

전문가 집단에서도 로봇뇌수술의 우수성이 주목을 받고 있는 가운데 카이메로를 활용한 소아 SEEG 수술사례가 SCI급 저널에 소개됐으며 아시아수술로봇학회(ACCAS2021)에서도 로봇뇌수술의 전극삽입 정확도가 기존 수술대비 높다는 발표가 있는 등, 점차 로봇뇌수술의 안전성과 유효성이 알려지고 있다.

카이메로는 모듈 시스템으로 로봇을 이용한 뇌수술뿐만이 아니라 내비게이션 수술에도 폭넓게 활용될 수 있다는 장점이 있다. 실제 임상에서도 카이메로는 SEEG, DBS 외에도 생검, 뇌종양 절제 등 다양한 수술에 활용되고 있으며 도입한 병원들로부터 긍정적인 평가를 받고 있다. 현재 카이메로를 활용한 내비게이션 수술은 ‘무탐침정위기법’ 급여 적용으로 환자들이 건강보험 혜택을 받을 수 있다.

고영테크놀러지는 카이메로의 국내 확산을 위해 병원대상 시연(Demo) 활동을 강화하고 신경외과 관련 전문학회 참가를 통한 우수성과 인지도를 높이는데 중점을 두고 있다.

고영테크놀러지는 2020년 보건복지부 혁신형 의료기기 기업인증을 획득, 이듬해인 지난해에는 제품의 혁신성, 시장성, 공공성을 인정받아 조달청 혁신 시제품으로 카이메로가 지정, 공공의료기관으로의 활로를 점차 넓혀가고 있다.

올해에는 세브란스병원 장진우 교수가 회장으로 있는 국제학회인 WSSFN(세계정위기능신경외과학회)에도 참가할 예정으로, 향후 착실히 쌓은 국내 경험을 기반으로 미국 식품의약국(FDA)과 중국 의약품관리국(NMPA)의 승인을 추진해 세계 의료로봇 시장을 공략한다는 계획이다.

