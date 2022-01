하이투자증권, 비대면 주식거래 이벤트..."수수료 혜택에 투자지원금 지급까지"

[아시아경제 박지환 기자] 하이투자증권은 3월10일까지 비대면(스마트 지점) 주식거래 고객을 대상으로 수수료 및 투자지원금 혜택 이벤트를 진행한다고 25일 밝혔다.

먼저 미국주식 매매 서비스 및 이벤트 신청을 완료한 고객에게 온라인 미국주식 매매 수수료를 100년간 0.069%로 제공한다. 또한 투자지원금 30달러도 즉시 지급한다.

실시간 시세 조회 서비스도 매매 서비스 신청일로부터 익월말까지 무료로 제공 중이다. 매월 1회 이상 매매할 경우에는 최대 1년간 무료로 서비스를 제공한다.

추가로 타 증권사에 있는 미국주식을 하이투자증권 스마트 지점으로 이전하고, 100만원 이상 매매할 경우에는 주식 순이전 금액에 따라 최대 20만원의 현금도 준다.

이벤트 기간 동안 비대면 계좌를 신규로 개설한 고객에게는 신용융자 금리를 1년간 연5.2%로 제공한다. 온라인 국내주식 거래 수수료는 100년간 0.01%로 적용한다. 선물옵션은 3개월간 수수료 무료 혜택을 제공한다.

이벤트와 관련된 보다 자세한 사항은 하이투자증권 고객지원센터로 문의하면 된다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr