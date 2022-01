한샘, 온오프라인 매장에서 설 맞이 할인 행사

[아시아경제 김종화 기자] 종합 홈 인테리어 전문기업 ㈜한샘은 설 명절을 맞아 온오프라인에서 가구, 생활용품 할인 이벤트를 연다고 25일 밝혔다.

온라인 한샘몰에서는 오는 28일부터 다음달 3일까지 매일 선착순 500명을 대상으로 5% 할인 쿠폰을 제공한다. 가구, 생활용품 등을 2만원 이상 구매하면 사용 가능하며 최대 2만원 할인받을 수 있다.

다음달 3일까지 생활용품 93종을 대상으로 최대 63% 시즌오프 할인 행사도 연다. 26일 오후 7시 50분부터는 설 맞이 라이브커머스 방송을 진행하고 침구, 소파 등을 최대 56% 할인한다. 한샘디자인파크 생활용품관에서는 다음달 2일까지 조리도구, 식기, 침구류 등 37종을 최대 73% 할인한다.

대형복합 매장인 한샘디자인파크는 전국 14개 매장에서 설 당일인 2월 1일을 제외하고 정상 영업한다. 부산 롯데동래점, 울산점 등 2개 매장은 1월 31일, 2월 1일을 제외하고 영업한다. 스타필드하남점, 스타필드고양점, 스타필드안성점, 부산 롯데광복점 등 4개 매장은 설날 당일을 포함해 연휴기간 내내 영업한다.

한샘 관계자는 "설을 앞두고 손님 맞이 아이템을 할인하는 것은 물론, 시즌오프 특가도 풍성하게 준비했다"면서 "한샘과 함께 안전하고 즐거운 명절을 보내시길 바란다"고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr