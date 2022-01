[일문일답]한은 통계국장 "작년 1인당 GNI 3만5000달러 달성 예상"

올해 3.0% 성장 달성 전망

한은 "추경 효과, 정확한 추산 어려워"

[아시아경제 장세희 기자]한국은행이 작년 1인당 실질 국민총소득(GNI)가 3만5000달러를 달성할 것이라고 분석했다. 아울러 올해 정부의 성장률 전망치인 3.0% 달성도 가능할 것으로 내다봤다.

황상필 한은 경제통계국장은 25일 '2021년 4분기 및 연간 실질 국내총생산(GDP) 속보' 발표 직후 기자간담회에서 "명목 국민소득, 환율 하락폭, 인구증가율 둔화 등을 감안했을 때 작년 GNI는 2020년(3만18881달러)보다 약 10% 증가한 3만5000달러 정도가 될 것으로 보인다"며 이같이 밝혔다.

다음은 국장과의 기자간담회 질의응답.

▲2020년과 2021년, 2년간 연평균 성장률은 정확히 얼마인가.

=2개년도의 연평균 성장률을 계산하면 1.5%가 된다. 과거 외환위기와 글로벌 금융위기와 비교하면 위기 원인이 다르고, 경제 규모 등이 달라서 직접적인 비교는 어렵지만 상당한 회복세를 나타냈다고 평가할 수 있다.

▲연간 성장률이 4%를 기록하게 된 주요 배경은.

=민간소비와 순수출이 증가로 전환하고 설비투자, 정부소비가 증가를 지속한 데 따른 것이다. 민간소비는 2020년 코로나19 사태로 줄었는데, 코로나19 사태에 소비주체들이 적응하고 방역조치 완화 등의 정책, 정부의 추경 등이 모두 영향을 준 것으로 보인다. 글로벌 경제 회복세가 지속되면서 우리나라 수출이 견실한 증가세를 나타냈다.

▲작년 4분기 1.1%에 대한 성장 기여도를 보면 정부가 0.7%포인트로 민간 0.5%포인트보다 높다. 우리 경제가 예상보다 가까스로 4.0% 성장을 달성한 것은 아닌지.

=정부 추경(추가경정예산) 집행 효과도 있고 위드 코로나 영향으로 음식, 숙박 서비스, 운수 등 서비스와 식료품 등 비내구재 중심으로 성장했다. 민간과 정부 중심으로 모두 성장한 것이다. 정부 소비는 민간으로 이전돼 민간 경제 성장에도 기여한다. 정부와 민간의 동시적인 노력이 드러났다고 볼 수 있다.

▲정부의 50조원 규모의 추경이 GDP를 얼마나 끌어올리는 효과가 있었나.

=민간소비와 정부소비, 정부투자에 상당한 기여를 했을 것으로 보인다. 추경 예산과 본예산이 섞여서 기여도를 정확하게 계산하기란 어렵다.

▲작년 4분기 숙박음식, 운수 등의 서비스 소비가 늘어난 배경은.

=지난해 50조정도 추경이 나갔다. 마지막 9월부터 나간 금액이 34조9000억원이다. 대부분이 음식, 숙박, 식료품 등 대면 서비스와 비내구재를 중심으로 증가했다. 정부 추경 효과도 있고 민간도 10월, 11월 단계적 일상 회복에 따른 방역 조치 완화로 억제됐던 소비가 분출돼 나타났던 것이 큰 영향을 줬다고 본다. 12월에는 거리 두기가 강화되면서 음식점을 중심으로 신용카드 사용액이 주춤하는 모습을 보였지만 과거에 비하면 하락폭이 제한적일 것으로 보인다.

▲향후 오미크론 변이 바이러스 등이 경제 성장률에 미칠 영향은 어떻게 보나.

=코로나 영향을 보면 1차 충격 때 굉장히 컸다. 3~4차 오면서 사람들이 적응을 하니깐 둔화 폭이 적어지고 회복 속도도 굉장히 빨라졌다. 1월 중순까지 신용카드 사용실적을 보면 과거에 비해서 대면 서비스는 줄었지만 온라인 소비 등도 있어서 하락폭은 제한적이다. 이런 점을 감안하면 오미크론 따른 코로나 확산세가 어떻게 될지는 모르지만, 경제 주체 적응으로 인해 부정적 영향은 줄어들 것으로 보인다.

▲향후 세계 성장률 둔화 흐름은 우리 경제에 어떤 영향을 미치나.

=세계 교역이 꾸준한 성장 흐름을 보이고 있다. 글로벌 전염병 재확산이나 공급 차질, 중국 경제 리스크 등은 하방 리스크로 작용하겠지만, 세계 경기가 꾸준한 회복 흐름을 이어가면서 우리나라 수출이 견실한 성장세를 나타낼 것으로 보인다. 메모리, 시스템 반도체 수요가 여전히 많기 때문에 크게 타격을 입을 것으로 보이진 않는다.

