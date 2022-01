SC제일은행, 은퇴자산관리 전문가 연결해주는 '프리미어넷' 출시

[아시아경제 송승섭 기자]SC제일은행은 고객의 생애자산관리 지원을 위해 은퇴자산관리 전문가 연결서비스 ‘프리미어 넷’을 출시했다고 25일 밝혔다.

SC제일은행에 따르면 프리미어넷은 기존 생애자산관리 서비스에 전문가 상담이 결합해 보다 체계적이고 최적화된 은퇴설계를 편리하게 진행할 수 있다. 배지혜SC제일은행 방카슈랑스부 이사대우는 “현대인의 평균수명이 늘어나고 사회적으로도 저성장이 굳어져 자산관리 분야에서 은퇴설계의 중요성은 날이 갈수록 커지고 있다”며 “프리미어 넷 서비스를 통해 SC제일은행의 전문적이고 체계적인 글로벌 은퇴자산관리 서비스를 만나보길 바란다”고 설명했다.

서비스는 SC제일은행 거래가 없어도 모바일뱅킹 애플리케이션(앱) 상품 몰 이벤트 페이지에서 별도 회원가입 절차 없이 신청할 수 있다. 신청이 접수되면 SC제일은행 고객컨택센터가 고객의 은퇴설계, 보장(보험), 투자 등 주요 관심사를 파악한 이후 자산관리 포트폴리오 상담을 도와줄 영업점 전담 직원을 연결해주는 식이다.

오는 3월 말까지 앱에서 이벤트 응모 신청 후 프리미어 에이지 상담 신청을 완료한 고객에게는 커피 기프티콘도 지급한다.

