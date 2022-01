英, 내달부터 접종완료자 입국시 검사 없앤다

[아시아경제 조현의 기자] 영국이 내달 11일부터 코로나19 백신 접종을 완료한 입국자에 대한 코로나19 검사나 자가격리를 없애기로 했다.

그랜트 섑스 영국 교통장관은 24일(현지시간) "백신 접종을 완료한 해외 입국자에 대한 코로나19 검사 조치를 철회한다"고 발표했다.

앞으로 백신 접종을 완료한 입국자는 도착 후 2일 이내에 코로나19 검사를 받지 않아도 된다는 것이다. 입국 전 검사나 자가격리는 이미 면제됐다.

백신 미접종자에 대한 규정도 완화한다. 입국 전 검사와 입국 후 2일 내 PCR 검사는 받아야 하지만 앞으로 기존 10일 자가격리와 8일차 검사는 하지 않아도 된다.

섑스 장관은 "현재로선 백신 접종 완료자란 2차 접종자나 얀센 백신 접종자를 말한다"고 설명했다. 영국 보건당국의 승인을 받은 화이자, 모더나, 아스트라제네카, 얀센뿐만 아니라 중국, 멕시코 등 16개 국가의 백신도 추가로 인정한다.

다만 영국 정부는 부스터샷을 마쳐야 백신 접종을 완료한 것으로 기준을 바꾸는 방안을 계속 검토 중이다. 18세 미만 미성년자는 접종 완료자에 준한 대우를 받는다.

보리스 존슨 총리는 "영국이 기업과 여행객들에게 열린 나라임을 보여주고 싶다"며 "다른 나라보다 오미크론 변이를 빠르게 지나고 있다"고 말했다.

영국은 오미크론 변이 확산세가 꺾이자 '위드 코로나' 카드를 다시 꺼내 들었다. 오는 27일부터는 실내 마스크 착용 의무화와 백신 패스 사용도 해제한다.

