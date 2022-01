광주본부세관 '수출기업 RCEP 활용 온라인 설명회' 개최

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주본부세관과 광주상공회의소는 역내포괄적경제동반자협정의 발효를 앞두고 오는 27일일부터 지역 수출기업들을 대상으로 'RCEP 활용 온라인 설명회'를 개최한다.

이번 설명회는 광주본부세관과 광주상공회의소가 공동으로 주관하여 정부의 방역정책에 따라 온라인(ZOOM)으로 진행될 예정이다.

RCEP은 아세안 10개국과 중국, 일본, 호주, 뉴질랜드 등 15개의 국가가 참여하는 세계 최대 규모의 Mega-FTA로서 특히, 일본과 체결되는 첫 FTA라는 점에서 일본으로 수출하는 업체에 많은 도움이 될 것으로 예상된다.

이번 설명회에서는 RCEP 개요 및 현황, 중소기업 RCEP 활용방법, 원산지증명서 발급 절차 및 유의사항 등을 안내하고, 설명회 참석기업을 대상으로 RCEP 활용 컨설팅을 우선 지원할 예정이다.

참석을 희망하는 기업은 광주본부세관 수출입기업지원센터 또는 광주상공회의소로 오는 26일까지 신청 가능하다.

