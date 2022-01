CU, 키핑쿠폰 서비스 누적 이용 건수 500만건 돌파

[아시아경제 임춘한 기자] CU는 키핑쿠폰 서비스를 선보인지 2년 만에 누적 이용 건수 500만 건을 돌파했다고 25일 밝혔다.

키핑쿠폰 서비스는 덤 증정 행사 상품을 즉시 수령하는 대신 쿠폰 형태로 멤버십 애플리케이션(앱) 포켓CU에 저장한 뒤 고객이 원하는 시점에 전국 어느 점포에서나 구매한 상품으로 다시 교환할 수 있는 모바일 상품 보관 서비스다.

CU의 키핑쿠폰을 발급한 회원 수는 이달 기준 전년 동기 대비 208% 증가했고, 지난해 동안 키핑쿠폰을 1회 이상 발급한 점포 전체의 96%다. 연령대별는 20대 43%, 30대 28% 등 2030세대가 전체 이용자의 71%를 차지했다. 이어 10대 14%, 40대 9%, 50대 5%, 60대 이상 1% 순이었다.

키핑쿠폰 서비스 시행 이후 CU의 덤 증정 상품의 매출은 이전보다 14% 가량 상승했다. 특히, 전화번호로 쿠폰을 발급 받은 비회원 고객 10명 중 8명은 키핑쿠폰을 사용하기 위해 한 달 이내 포켓CU에 신규 가입해 고객 유입 효과가 매우 높은 것으로 나타났다.

BGF리테일 관계자는 “키핑쿠폰 서비스의 높은 편리성과 점포 매출 증진 효과 덕에 예상보다 빠른 속도로 2년 만에 누적 이용 건수 500만 건을 돌파할 수 있었다”며 “근거리 쇼핑 문화가 자리 잡은 만큼 서비스 이용 편의를 높이기 위해 지속적으로 서비스 경쟁력을 강화해나갈 것”이라고 말했다.

