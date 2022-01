SK하이닉스, 행복나눔기금 22억원 사회복지공동모금회에 기탁

[아시아경제 정현진 기자] SK하이닉스가 2022년 행복나눔기금 21억6000만원을 사회복지공동모금회에 전달했다고 25일 밝혔다.

전날 경기 이천캠퍼스에서 진행한 행사에는 SK하이닉스 이석희 대표이사 사장, 김동섭 대외협력 사장, 박용근 CR전략 부사장, 김해주 이천노조위원장, 강국모 청주노조위원장과 사회복지공동모금회 조흥식 회장이 참석했다. 이 자리에서는 10년 이상 기금에 참여한 우수기부 구성원 4명에게 행복나눔실천상을 시상했다.

SK하이닉스 이석희 사장은 "행복나눔기금이 SK하이닉스의 자랑스러운 문화로 자리 잡을 수 있도록 동참해주신 사회복지공동모금회와 구성원들에게 감사드린다"면서 "앞으로도 사회와 행복을 나누는 일에 최선을 다하겠다"고 말했다.

행복나눔기금은 SK하이닉스가 2011년부터 지역 취약계층을 지원하기 조성해온 기금으로, 구성원의 기부 금액에 맞춰 회사가 동일 금액을 기부하는 매칭그랜트 방식으로 운영된다. 올해 12년차를 맞이하는 행복나눔기금의 누적 기탁금액은 총 275억원이고 수혜인원은 6만5500명이다.

행복나눔기금은 '행복GPS', '실버프렌드' 등 사회문제 해결을 위한 사업과 '하인슈타인', '행복 IT 존' 등 미래 인재 육성을 위한 사업을 포함해 총 6개의 분야에 활용된다.

