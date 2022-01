K쇼핑, 레이빌리지와 업무협약…“커머스 NFT 사업 향한 첫걸음”

[아시아경제 임춘한 기자] K쇼핑은 커머스와 대체불가능토큰(NFT)을 융합한 신규시장 선점을 위해 국내 대표 아트테인먼트 컴퍼니 ‘레이빌리지’와 업무협약(MOU)을 체결했다고 25일 밝혔다.

레이빌리지는 국내 유수 기업들의 아트 비즈니스 관련 기획·전시를 담당하고 있다. 국내외 미술작품, 다양한 음원과 영상, 한류 관련 지적재산권(IP)를 확보했으며 메타버스 전시 선두 기업으로 국내외 NFT 플랫폼을 통한 다양한 서비스도 제공하고 있다.

K쇼핑은 레이빌리지 소속 작가의 미술작품 및 작품과 관련된 디지털아트 결합형 NFT상품을 기획하고 브랜드 상품을 공동 개발하는 한편 K쇼핑 라이브커머스를 통한 신개념 커머스 방송 형식으로 상품을 판매할 계획이다. 또한 해당 방송의 판매수익금은 전액 문화예술 진흥을 위해 기부하며 국내 문화예술 진흥을 위한 노력을 지속해나갈 예정이다.

K쇼핑 관계자는 “디지털 자산 거래 플랫폼에 기반해 유무형 상품 및 NFT를 융합한 상품을 시장에 새롭게 선보이며 커머스 NFT 시장을 선도해나갈 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr