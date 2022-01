SK텔레콤, 한국교통연구원과 UAM 선도 협력… 상용화 박차

UAM 사업 선도 위한 민간-공공 협력방안 논의

[아시아경제 구은모 기자] SK텔레콤과 한국교통연구원이 도심항공교통(UAM·Urban Air Mobility) 산업을 주도하기 위해 협력을 강화한다.

SK텔레콤은 지난 24일 오후 SK텔레콤 본사 사옥에서 한국교통연구원과 UAM 협력을 위한 세미나를 가졌다고 25일 밝혔다. 세미나에는 유영상 SK텔레콤 대표와 오재학 한국교통연구원장 등 양측 주요 임직원이 참석했다.

UAM은 전기 수직이착륙 항공기(e-VTOL)로 도시 권역 30~50km의 이동거리를 비행하는 교통서비스다. 국내에서는 오는 2025년 상용화를 목표로 하고 있다.

이번 세미나에서 SK텔레콤은 UAM 사업 준비현황 및 추진계획을, 한국교통연구원은 국내외 UAM 제도화 방향 및 활용방안에 대해 발표하고 향후 협업 방향에 대해 논의했다. 양측은 UAM 서비스를 활성화하기 위해 정확하고 과학적인 시장 분석, 민간과 공공을 연계한 사업모델 발굴 등 종합적인 전략이 필요하다는 데 뜻을 모았다.

아울러 SK텔레콤의 이동통신 운용 역량과 다양한 ICT 서비스를 기반으로 하는 연결지능(Connected Intelligence)에 한국교통연구원의 연구·분석 역량을 연계해 UAM 사업 분야에서 시너지를 창출하기로 했다.

SK텔레콤은 UAM 예약과 탑승, 지상과 비행체의 통신, 내부 인포테인먼트, 지상교통과 UAM의 이용을 연계하는 플랫폼 등의 서비스를 제공하기 위한 사업을 추진 중이다. 한국교통연구원은 경제성 분석을 통해 UAM의 교통수요나 발생 비용, 적정한 교통흐름 등에 대한 연구를 진행하고 있다. 이를 바탕으로 최적의 서비스 시점과 탑승 플랫폼(버티포트·Vertiport)의 위치 등을 파악하고, 대기오염·교통사고·차량소음 감소 등의 서비스 편익을 도출해낼 계획이다.

SK텔레콤과 한국교통연구원은 관광, 재난·응급 분야 등에서 민간기업과 공공기관이 협력할 수 있는 서비스를 발굴하고, SK텔레콤의 통신·ICT 사업 노하우를 바탕으로 최적의 버티포트 위치를 선정하기 위한 연구도 진행하기로 했다.

유영상 SK텔레콤 대표는 "첨단 디지털 인프라 구축 및 관리 경험을 기반으로 축적한 커넥티드 인텔리전스로 한국교통연구원과 협업해 미래 도시환경에 최적화된 UAM 서비스 사업자로 발돋움할 것"이라고 밝혔다.

