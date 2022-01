美 백악관 "독일 총리 내달 방미"…대러제재 협력방안 논의 예상

[아시아경제 이현우 기자] 미국 백악관이 올라프 숄츠 독일 총리가 다음달 미국을 방문해 조 바이든 미국 대통령과 정상회담을 한다고 밝혔다. 우크라이나 사태를 둘러싸고 최근 미국의 대러제재 및 군사적 대응에 이견을 보인 독일과 의견조율에 나설 것으로 예상된다.

24일(현지시간) 젠 사키 백악관 대변인은 이날 언론브리핑에서 "다음달 올라프 숄츠 독일 총리가 바이든 대통령과 정상회담을 할 것"이라며 "그의 방미를 환영한다. 독일은 우리와 가장 가까운 동맹국"이라고 밝혔다. 다만 아직 숄츠 총리의 정확한 방미날짜는 정해지지 않은 것으로 알려졌다.

숄츠 총리는 바이든 대통령과 러시아의 우크라이나 침공 문제에서 공동대응 전략을 주로 논의할 전망이다. 독일정부는 앞서 미국의 대러제재 등 대응방식에서 이견을 노출해 북대서양조약기구(NATO)의 결속력 약화 우려가 나오기도 했다.

바이든 대통령과 숄츠 총리는 이미 우크라이나 사태를 놓고 협력하기로 했지만, 특히 이번 정상회담에서 러시아와 독일을 잇는 노르트스트림2 가스관 문제와 관련한 양국간 충돌 가능성도 제기되고 있다. 천연가스의 전력생산 비중이 높은 독일은 러시아와의 관계 악화로 인한 가스가격 급등을 우려하고 있는 것으로 알려졌다.

앞서 바이든 대통령은 러시아가 우크라이나를 공격할 경우 이 가스관 가동을 중단하겠다고 압박하고 있지만, 독일은 이에 부정적인 입장이다. 숄츠 총리는 지난달 기자회견에서 노르트스트림2 가스관과 관련한 질문에 대해서는 답하지 않은 바 있다.

