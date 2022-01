바이오연료로 만든 코팅제, 伊로 수출

LG화학, 친환경 코팅제 원료 노바레진 공급

[아시아경제 최대열 기자] LG화학은 폐식용유와 팜부산물 등 바이오원료를 활용해 만든 네오펜틸글리콜(NPG)을 이탈리아 기업에 수출하기로 했다고 25일 밝혔다.

NPG는 코팅제의 원료로 자동차나 가전제품, 음료수 캔 등을 코팅할 때 쓰이는 소재다. LG화학이 바이오원료로 만든 이 제품은 기존 소재보다 탄소 감축효과가 70% 이상으로 글로벌 지속가능 친환경소재 인증인 ISCC플러스를 받았다. 이 회사는 원재료 생산부터 제품 출하까지 발생하는 모든 환경영양을 따지는 전주기평가(LCA) 데이터로 제품별 탄소저감 효과를 수치화하고 있다.

이번 제품을 공급받는 이탈리아 노바레진은 유럽에 바이오밸런스트 제품공급을 늘리며 지속가능기술 선도기업으로 꼽힌다. LG화학은 앞서 2020년부터 핀란드 바이오디젤 기업 네스테로부터 바이오원료를 안정적으로 공급받고 있다. ISCC플러스 인증을 받은 제품을 39개까지 늘리는 등 친환경 소재 중심으로 사업구조를 바꿔나갈 방침을 갖고 있다.

노국래 LG화학 석유화학사업본부장은 "1998년 순수 독자기술을 이용해 최초로 NPG를 국산화한 만큼 바이오 원료를 적용한 NPG 제품이 세계 무대로 첫 발을 내디뎠다는 점에서 큰 의미가 있다"며 "지속가능 혁신기업과 협력해 세계시장에서 친환경소재분야를 선도하겠다"라고 말했다.

