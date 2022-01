방역당국 "오늘 신규 확진자 역대 최다… 한달 내 2~3만명"

오미크론 우세종화 영향

[아시아경제 김대현 기자] 오미크론 코로나19 변이 확산으로 신규 확진자 수가 역대 최대치를 기록할 것으로 예상되는 25일 방역당국이 "향후 확진자 증가는 불가피하며, 다만 전파 속도를 최대한 늦춰 의료체계가 견뎌낼 수 있도록 해야 한다"고 밝혔다.

25일 오전 손영래 중앙사고수습본부 사회전략반장은 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼'와 전화 인터뷰에서 "(오미크론 변이 검출률이) 2~3주 내 90% 이상이 돼 지배종이 되면, 델타 변이보다 확산 속도가 2~3배 빨라서 확진자 증가가 불가피하다. (일일 확진자가) 2~3만명이 될 것"이라며 이같이 말했다.

손 반장은 그러면서도 "오미크론 변이는 델타 변이보다 중증화율과 치명률이 낮다"며 "오미크론이 지배종이 되는 한달간 (확진자가) 얼마나 폭증하는지가 중요한 문제다. 태풍은 오는데 최대한 변화자체를 완만하고 부드럽게 넘기는 게 중요하다"고 설명했다.

이에 따라 방역당국은 오는 26일부터 광주와 전남, 평택, 안성 등 오미크론 변이 우세 지역에 대해 '오미크론 대응 방역 의료체계'를 우선 적용할 예정이다.

이 같은 의료체계로 전환 시 기존 방식인 선별진료소 내 유전자증폭(PCR) 검사는 고위험군만 받을 수 있다. 고위험군은 ▲60세 이상 고령층 ▲역학적 연관자 ▲코로나19 검사가 필요하다는 의사 소견서 보유자 ▲자가검사키트 또는 신속항원검사 양성자로 한정된다.

고위험군에 해당하지 않는 경우 선별진료소를 방문하더라도 바로 PCR을 받을 수 없고, 제공해주는 자가검사키트에서 양성이 나온 경우에만 PCR 검사를 받을 수 있다.

증상이 있어 호흡기전담클리닉에 방문한 경우에는 의사의 진료 후 전문가용 신속항원검사를 받게 된다. 양성일 경우에는 해당 기관에서 PCR 검사를 한다. 이때 검사료는 무료이지만 진찰료에 대해서는 의원 기준 5000원을 본인이 부담해야 한다. 그동안 전액 건강보험 지원으로 이뤄졌던 코로나19 검사·치료와 관련해 처음으로 본인 부담금이 생긴 사례다.

미접종자 중 접종증명·음성확인제(방역패스) 시설 이용을 위해 발급받는 음성확인증명서도 이 같은 방식으로 선별진료소 내 자가검사키트나 신속항원검사 음성증명서로 대체된다. 다만 유효기간은 기존 48시간에서 24시간으로 단축된다. 선별진료소 관리자 감독하에 실시한 자가검사키트 검사 또는 호흡기전담클리닉에서 의사 진찰 후 실시한 전문가용 신속항원검사의 결과 음성인 경우 발급받을 수 있다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr