홈앤쇼핑, 설 연휴 전 중소협력사에 100억원 조기 지급

2000여개 중소 협력사 대상…당초 지급일 보다 11일 앞당겨

[아시아경제 김철현 기자] 홈앤쇼핑(대표 김옥찬)은 오는 27일 중소협력사에 100억원 규모로 판매대금을 조기 지급한다고 25일 밝혔다.

이번 조기 지급 대상 회사는 대기업을 제외한 약 2000여개 중소 협력사다. 당초 지급일인 2월 7일에서 11일 앞당겨 지급할 예정이다. 홈앤쇼핑의 상품 판매대금 조기 지급은 설 연휴 전 해당 기간의 예상 정산대금을 사전 지급하는 시스템이다. 코로나19로 힘든 중소 협력사의 자금 유동성 확보에 보탬이 될 것으로 기대하고 있다.

또한 홈앤쇼핑은 상품 판매대금 지급시기를 업계 최단 수준으로 단축해 운영 중이다. 지난해부터 지급시기를 정산 마감 후 기존 4영업일에서 하루 더 단축해 3영업일이면 협력사가 판매대금을 정산 받을 수 있게 운영하고 있다. 이는 업계 대비 평균지급주기가 최소 2일에서 최대 7일 빠른 수준이라는 설명이다.

홈앤쇼핑 관계자는 "단기간에 대량판매가 이뤄지는 홈쇼핑 거래에서 자금 운용이 어려운 중소 협력사에 도움이 될 것"이라고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr