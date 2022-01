'인류의 눈' 제임스 웹 우주망원경, 목표 궤도 안착[과학을읽다]

광학장비 조율 등 준비 거쳐 6월 말부터 임무 수행

[아시아경제 김봉수 기자] 먼 우주를 들여다 볼 수 있는 최첨단 제임스 웹 우주망원경(JWST)이 한 달 간의 항해 끝에 목표 지점에 도착해 본격적인 임무 수행을 위한 준비에 들어갔다.

25일 미 항공우주국(NASA)에 따르면, 웹 망원경은 24일 오후 2시(미국 동부시간) 약 5분간 추진엔진을 가동해 진로를 수정, 당초 목표로 했던 라그랑주2(L2) 궤도에 안착했다. 빌 넬슨 NASA 국장은 "우주의 신비를 밝히는 데 한걸음 더 가까워졌다"면서 "오는 여름에 웹망원경이 보내올 첫 번째 관측 자료를 정말 보고 싶다"고 말했다.

웹 망원경은 지난해 12월25일 프랑스령 기아나의 우주센터에서 아리안5로켓에 실려 발사돼 약 한 달간 160만km를 항해했다. 발사 후에도 양쪽으로 접혀 있는 주거울을 펼치고, 5겹의 차광막을 일일이 펴서 팽팽하게 고정하는 등 전례없는 까다로운 임무를 무사히 수행했다. 웹 망원경이 도착한 L2지점은 지구와 태양의 중력과 원심력이 균형을 이뤄 별도의 추진력없이도 태양을 공전할 수 있고 우주를 관측하기에 최적의 지점으로 꼽힌다. 미 NASA와 캐나다 우주청이 공동 개발한 웹 망원경은 약 100억달러가 넘게 들어간 최첨단 장비를 갖추고 있다. 금으로 도금돼 적외선을 감지하는 주거울(직경 6.52m)과 보조거울, 테니스장 1개 크기의 차광막 등을 갖췄다. 기존 허블 우주망원경보다 100배 가량 뛰어난 성능으로 135억 광년의 먼 우주로부터 오는 적외선을 포착할 수 있다.

웹 망원경은 앞으로 약 5개월간 관측 장비들이 최적으로 작동할 수 있도록 내부 온도를 영하 233도까지 냉각시켜야 한다. 또 주거울 18개를 정밀하게 조율해 완벽히 하나의 거울로써 작동하도록 하는 작업을 진행해야 한다. 관측 및 자료 전송 등 본격적인 임무는 6월 말부터나 할 수 있을 것으로 보인다. 웹 망원경의 주 임무는 지구로부터 135억 광년 떨어진 우주 최초의 별과 은하계로부터 오는 빛을 포착하는 것이다. 또 태양계 외부 행성에서 생명체의 흔적을 찾는 것도 주임무다. 설계 수명은 5년, 계획 수명은 10년 이지만, 최소 20년 이상은 제 임무를 수행할 것으로 예상된다.

