소진공, 사회적경제기업 지원사업 참여기업 모집…내달 25일까지

[아시아경제 김보경 기자] 소상공인시장진흥공단은 '사회적 경제기업 성장집중 지원사업'에 참여를 희망하는 사회적경제기업을 다음달 25일까지 모집한다.

이 사업은 성장잠재력 있는 사회적경제기업을 발굴하고, 지속 성장을 위한 다양한 지원으로 사회적경제 활성화에 기여하기 위해 추진됐다.

지난해에는 총 17개의 사회적경제기업을 선정했으며, 코로나19로 인한 경기 침체가 지속됨에도 불구하고 전년 대비 매출 13.9% 증가라는 성과를 거뒀다.

올해는 28곳 내외 기업을 선정할 예정이다. 신청유형에 따라 지원한도가 상이하며 최대 3억원까지 지원된다. 지원대상이 소상공인으로 제한되는 '도약지원' 유형은 최대 1억원 규모의 지원을 받을 수 있다. 최대 3억원을 지원하는 '스케일업' 유형은 중소기업까지 지원대상을 확대했다. 총 사업비는 별도의 자부담(20%~25%)이 포함된다.

업력 4년 이상~11년 미만의 기업으로 관련부처의 추천을 받아야 신청할 수 있는 자격이 주어진다. 소진공에서 지원하는 사회적경제기업의 유형은 사회적기업, 협동조합, 마을기업, 자활기업, 소셜벤처 기업이다.

최종선정은 신청 기업대상 자격요건 검토 및 사회적경제기업 평가모델에 따른 평가와 선정심의를 거쳐 이뤄진다. 선정된 기업들은 기업진단-교육-연구개발, 홍보, 인프라구축 등 단계별로 지원받게 된다.

조봉환 소진공 이사장은 "사회적 가치를 추구하는 소(중)기업·소상공인이 한 단계 도약할 수 있는 발판을 마련할 수 있는 기회가 될 것"이라며 "성장 잠재력 높은 사회적경제기업들이 적극 참여해주기를 바란다"고 전했다.

자격요건과 상세내용은 e나라도움이나 소진공 홈페이지 공지사항을 통해 확인할 수 있다.

