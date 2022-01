코로나에 엇갈린 여성고용률…30대 후반 여성만 2년 연속 감소

2021년 여성고용률 57.7%, 코로나 이전 수준 회복

[아시아경제 한진주 기자] 코로나19 이전 수준으로 여성 고용률은 회복됐지만 30대 후반 여성의 고용률은 2년 연속 하락한 것으로 나타났다.

25일 여성가족부는 전날 오후 정부서울청사에서 '제9차 여성 고용실태 분석 및 정책과제 발굴 전문가 간담회'를 개최했다.

발제를 맡은 김난주 한국여성정책연구원 부연구위원이 '2021년 경제활동인구조사'를 분석한 결과 지난해 여성 취업자는 20만2000명 증가했고 여성 고용률(57.7%)이 코로나19 이전인 2019년(57.8%)에 거의 근접해졌다고 밝혔다.

여성 고용률도 연령별로 다르게 나타났다. 20대 청년 여성 고용률은 전년 대비 2.8%p 상승한 59.6%로 코로나19 이전 수준(59.0%)을 넘어섰다. 코로나19로 채용시장이 위축되면서 어려움을 겪었던 20대 여성들이 여성고용률 회복을 견인한 것이다. 특히 정보통신업과 과학·기술 서비스업에서 취업자 증가가 두드러졌다. 상용직은 5만6000명, 임시직은 5만2000명 증가해 20대 여성 취업자가 고용 충격에 더 노출될 수 있다는 우려도 나온다.

35~29세 여성 고용률은 57.5%로 전년 대비 1.1%p 감소했다. 2019년(59.9%) 이후 2년 연속 감소했다. 이 연령대는 출산과 육아로 경력단절을 본격적으로 경험하는 연령대로 코로나19로 인해 돌봄 부담이 늘며 일터로 복귀하지 못한 것이 원인으로 추정된다.

이와 함께 경제 침체기에 대학을 졸업한 여성은 눈높이를 낮추고, 대졸 남성은 구직기간이 길어져도 눈높이에 맞는 일자리를 찾는 경향이 있는 것으로 나타났다. 곽은혜 한국노동연구원 부연구위원이 '한국노동패널 1~22차(1998~2019년)'를 분석한 결과 졸업 당시 실업률이 높을수록 대졸 여성 취업자의 졸업 후 첫 해 시간당 임금이 감소하는 것으로 나타났다. 실업률이 1%p 상승하면 여성 취업자의 시간당 임금은 3.8% 하락했다.

'경제활동인구조사 청년층 부가조사(2005~2019년)' 분석 결과에서도 졸업 당시 실업률이 높을수록 만 29세 이하 대졸 여성이 일시적 일자리를 가질 확률과 전공 불일치로 첫 직장을 그만 둘 확률이 높아지는 것으로 나타났다.

반면 대졸 남성은 졸업하는 해의 실업률이 상승하면 졸업 1년 후부터 취업 가능성이 떨어지고, 첫 직장의 구직 기간이 늘어나는 반면 취업자의 졸업 첫 해 시간당 임금은 오히려 높아졌다. 실업률이 1%p 상승하면 대졸 남성 취업자의 시간당 임금은 3.3% 상승했다.

권혜자 한국고용정보원 연구위원은 "여성은 생애주기에 따라 노동시장에서 겪는 어려움이 다르므로 여성 노동정책은 연령계층별 접근이 중요하고, 온라인 매개(플랫폼) 노동을 포함한 자영업자 대책이 필요하다"고 말했다.

길현종 한국노동연구원 선임연구위원은 "여성 실업자의 공공직업알선기관을 통한 구직이 코로나19를 거치며 큰 폭으로 확대되었다"며 "공공직업알선기관의 취업지원서비스가 여성 고용에 미치는 영향이 커진 만큼 공공고용서비스를 보다 효과적으로 활용하는 방안을 심도 있게 고민해야 한다"고 제안했다.

여가부는 지난해 개정한 '경력단절여성등의 경제활동 촉진법'을 토대로 경력단절여성 재취업과 재직여성 노동시장 이탈 방지를 위한 경력단절 예방에 정책 역량을 집중할 계획이다. 지난해 시범운영한 '여성 고용유지 서비스'를 올해부터 특화시범사업으로 서울 광역 단위로 확대 추진한다.

이와 함께 성별업종 분리, 성별임금 격차 등 노동시장에서의 격차 해소를 위한 정책들도 추진한다. 성별업종분리 완화를 위한 적극적 고용개선조치 제도 개선안을 검토하고, 적극적 고용개선 전문위원회 의견 수렴 등을 거쳐 추진할 예정이다.

김경선 여성가족부 차관은 "경제위기 때 여성들에게 고용충격이 집중되는 현실을 극복하기 위해서는 근본적으로 여성 일자리 구조 개선이 필요하다"며 "여성의 경력단절 예방과 여성 종사자 비중이 높은 취약 일자리 질 개선에 정책 역량을 집중하고, 여성들이 미래 유망 직종에 더 활발히 진출할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr