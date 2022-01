[아시아경제 임춘한 기자] 세븐일레븐은 배우 김수미와 자체브랜드(PB) 세븐셀렉트 ‘수미네 묵은지김치찌개라면’을 출시했다고 25일 밝혔다.

수미네 묵은지김치찌개라면은 김수미표 레시피로 만든 묵은지를 활용해 칼칼한 김치찌개 국물 맛을 구현했으며, 국내산 배추김치 본연의 아삭함과 풍성한 식감을 살리기 위해 급속 동결 건조한 블록을 사용한 것이 특징이다. 이번 상품 출시를 기념해 다음달 2+1 행사를 진행한다.

세븐일레븐 관계자는 “라면과 대표적 짝꿍 식품으로 꼽히는 김치를 활용해 김수미씨와 함께 이번 김치찌개라면 상품을 기획하게 됐다”며 “최근 젊은 층을 중심으로 다양한 맛의 라면을 찾는 소비자들이 늘어나는 만큼 이색 콘셉트의 상품 개발을 위해 지속적으로 노력할 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr