금천구 시흥5동 은행나무마트 14년간 쌀 1000포 이상 기부한 까닭?

[아시아경제 박종일 기자] 금천구(구청장 유성훈)는 은행나무마트(대표 노수봉)에서 지역 저소득 주민을 위해 백미(10kg) 1300포를 시흥5동 주민센터에 기부했다고 밝혔다.

전달식은 1월21일 오전 8시 시흥5동 주민센터에서 진행됐다.

2009년에 시작된 은행나무마트 기부는 올해까지 14년째 이어오고 있으며, 매년 시흥5동과 시흥2동에 1000 포 이상의 쌀을 후원해오고 있다.

노수봉 은행나무마트 대표는 “고객분들이 찾아주셔서 성공한 만큼 사회적 책무를 느낀다”며 “앞으로도 기부를 이어나가겠다”고 전했다.

유성훈 금천구청장은 “코로나19 재확산으로 모두가 어려운 시기에 주민들을 위해 따뜻한 마음을 전해주신 은행나무마트에 감사드린다”며 “기부해주신 물품은 도움이 필요하신 분들께 전달하도록 하겠다”고 말했다.

