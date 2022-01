성동형 '스마트쉼터' 180만명 넘게 이용· 이용자 94% 만족한 까닭?

성동구, 필수 기능 갖춘 소형모델 선보여...냉난방, CCTV 원격관제 등 필수기능 담은 소형 스마트쉼터 4월까지 20개소 설치하며 교통복지 나서...총 28개 성동형스마트쉼터 180만명의 누적이용자 94% 높은 만족보이며 한파와 폭염에 필수적으로 느껴

[아시아경제 박종일 기자] 성동구(구청장 정원오)가 전국 최초로 선보인 ‘성동형 스마트쉼터’ 필수기능만 담아 소형으로 시범 설치, 이달 운영을 시작했다.

성동구청 인근 마을버스 정류장에 설치된 ‘소형 스마트 쉼터’는 냉난방, 휴대폰 유무선 충전, 공공 WiFi, CCTV 원격관제 등 필수기능만을 담은 모델로 기존 ‘성동형 스마트쉼터’ 약 41%(5.94㎡) 규모로 작은 공간에도 설치가 가능하다.

‘성동형 스마트쉼터’는 버스승차대 고유기능에 최첨단 사물인터넷(IoT) 기술과 정보통신기술(ICT)을 접목한 미래형 버스승차대로 실시간 버스도착 영상 등 교통안내와 냉난방, 미세먼지 정화 등 기능으로 대중교통 이용자들에게 높은 편의를 제공하고 있다.

UV살균 방역기능까지 장착돼 장기화되는 코로나19 상황에도 지속적인 이용자 증가 추세를 보이는 가운데 특히 한파와 폭설, 무더위와 같은 위기 상황에 이용자가 급증하는 강점을 보이고 있다.

2020년8월 첫 설치 이후 1월16일까지 누적 이용인원 180만 명(183만629명)을 훌쩍 넘어선 ‘성동형 스마트쉼터’에 대한 이용주민들의 반응도 긍정적이다.

지난 달 실시한 이용만족도 조사에서 94%가 이용에 만족한다고 대답했다. 특히 이용목적에 추위와 더위를 피하기 위해 이용한다는 의견이 76%나 되었고 모든 정류장에 설치가 필요하다는 대다수 답변과 함께 좁은 보도면적에 맞게 작은 규모로 설치해달라는 구체적인 의견도 나왔다.

높은 이용 만족도와 주민 의견에 따라 성동형 스마트쉼터의 소형모델을 마련한 구는 오는 4월까지 지역 내 주요 정류소를 대상으로 20개소를 설치해 대중교통 이용과 편의를 적극 높인다는 방침이다.

정원오 성동구청장은 “성동형 스마트쉼터는 대중교통이 나아가야 할 방향성을 제시한 성동구만의 특색있는 교통브랜드 사업”이라며 “앞으로도 일상생활에서 주민 어느 누구도 소외되거나 차별받지 않고 교통복지서비스를 누릴 수 있도록 성동구만의 차별화된 교통정책을 지속적으로 추진해 나가겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr