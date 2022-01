지역사회가 함께 돌봐요! … 부산교육청, ‘우리동네자람터’ 21곳 확대 운영

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 부산시교육청은 올해 부산형 돌봄 모델인 ‘우리동네자람터’를 운영할 기관 21곳을 공모로 선정했다.

추가 선정으로 지난해 부산지역 9곳에서 운영해 온 ‘우리동네자람터’를 21곳으로 확대 운영할 수 있게 됐다.

‘우리동네자람터’는 지역별 돌봄 수요를 충족하기 위해 전국 최초로 개발·운영 중인 부산의 돌봄 모델이다.

모델은 맞벌이 부모가 많은 지역의 아파트 커뮤니티와 작은 도서관, 공공기관 등을 활용해 학교와 지역사회가 함께 아이를 돌보는 것이다.

올해 운영기관 선정을 위해 지난 1월 5일부터 14일까지 공모를 한 결과 지난해 운영기관 9곳과 신규 신청기관 18곳이 신청을 했다.

부산시교육청은 심사를 거쳐 기존 운영기관 9곳과 신규 운영기관 12곳 등 모두 21곳을 최종 선정했다.

이번에 선정된 신규 기관은 △정관이지더원2차아파트, △정관가화더테라스1차아파트작은도서관, △정관센트럴파크아파트작은도서관, △정관한진해모로아파트, △일광자이푸르지오2단지아파트, △e편한세상일광아파트, △일광이지더원1차아파트, △명지더샵퍼스트월드2단지아파트, △명지삼정그린코아더베스트아파트, △대연힐스테이트푸르지오아파트올맘도서관, △영도센트럴에일린의뜰아파트, △부산더샵파크시티아파트이다.

선정된 기관은 시설환경 정비와 학생 모집 등 과정을 거쳐 오는 3월부터 돌봄 자람터를 운영한다.

김석준 교육감은 “돌봄 사각지대를 해소하고 자녀를 안심하고 양육할 수 있는 여건을 만드는 데 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.

영남취재본부 황두열 기자 bsb03296@asiae.co.kr