씰리침대, 2022년 신규 브랜드 '세상에 단 하나뿐인' 캠페인 진행

씰리침대 'One of a Kind' 캠페인 안내 이미지. [사진제공=씰리코리아]

[아시아경제 김종화 기자] 글로벌 프리미엄 매트리스 브랜드 씰리침대는 창립 141주년을 맞아 신규 브랜드 캠페인 '원오브어카인드(One of a Kind)'를 진행한다고 21일 밝혔다.

'유일무이한', '유례를 찾기 힘든'이라는 뜻의 'One of a Kind'라는 캠페인 명에서도 알 수 있듯 이번 캠페인은 141년의 시간을 넘어 완성한 씰리침대 고유의 '세상에 단 하나뿐인' 프리미엄 가치를 전달하겠다는 취지에서 기획됐다. 예비 신혼부부를 대상으로 한 온오프라인 이벤트가 진행되며 TVC 광고도 선보일 예정이다.

오직 하나뿐인 신혼 침실 인테리어를 돕기 위한 'One of a Kind Wedding' 캠페인은 ▲침실 커스터마이징 온라인 이벤트와 ▲구매 금액대별 사은품 증정 오프라인 프로모션으로 풍성하게 준비된다.

침실 커스터마이징 이벤트는 고객이 씰리침대 비스포크 제품과 서비스의 차별화 가치를 직관적으로 이해하고 당첨자들은 그 가치를 직접 체험할 수 있도록 설계했다. 직접 꾸민 침실 이미지를 개인 SNS에 필수 해시태그와 함께 업로드하고 게시물의 URL을 댓글로 남기면 참여가 완료된다. 이날부터 다음달 28일까지 참여한 고객 중 추첨을 통해 선정된 141명에게는 침실 꾸미기에 사용한 씰리 매트리스와 프레임 세트, 웨딩 굿즈 등 다양한 선물을 증정한다.

오는 3월 27일까지는 오프라인 구매 고객 대상 사은품 증정 프로모션을 전개한다. 행사 기간 동안 씰리침대 공식 대리점, 백화점 및 아울렛 매장에 방문해 제품을 구매한 고객은 구스 이불솜, 호텔식 침구세트, 매트리스 면 커버 등 구매 금액대별 사은품을 받을 수 있다. 자세한 내용은 씰리침대 홈페이지와 SNS 채널을 통해 확인할 수 있다.

노인종 씰리침대 마케팅 팀장은 "창립 141주년을 기념해 씰리침대만의 대체 불가능한 프리미엄 가치를 강조한 'One of a Kind' 캠페인을 풍성하게 준비했다"면서 "씰리침대 비스포크 제품과 서비스의 특장점을 경험할 수 있는 온라인 이벤트와 사은품 증정 프로모션 등을 통해 예비 신혼 고객들이 오직 하나뿐인 신혼 침실을 연출하고 풍성한 혜택도 누릴 수 있기를 바란다"고 전했다.

