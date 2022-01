속보[아시아경제 뉴욕=조슬기나 특파원] 미국 뉴욕증시의 주요 3대 지수가 20일(현지시간) 일제히 하락 마감했다.

이날 뉴욕증시에서 다우존스산업평균지수는 전날보다 0.89% 내린 3만4715.39에 거래를 마쳤다.

S&P500지수는 1.10% 떨어진 4482.73에, 나스닥지수는 1.30% 내린 1만4154.02로 장을 마감했다.

뉴욕=조슬기나 특파원 seul@asiae.co.kr