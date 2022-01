SSG닷컴, 설 마중 5일장 기획전…“인기 선물세트를 한눈에”

[아시아경제 임춘한 기자] SSG닷컴은 오는 23일까지 인기 설 선물세트를 한눈에 살펴볼 수 있는 ‘설 마중 5일장’ 기획전을 진행한다고 20일 밝혔다.

이번 행사에서는 소비자가 원하는 날짜와 시간에 받아볼 수 있는 ‘쓱배송’ 선물세트 대표 상품으로 이마트 선물 상품을 엄선해 제안한다. 대표상품으로 CJ 특선 선물세트 스페셜 G호를 30% 할인 판매하며, 휴럼 품격다른 산삼배양근은 구매 시 같은 상품 한 세트를 추가 증정한다.

이마트 트레이더스 선물세트도 쓱배송으로 만나볼 수 있다. 인기 브랜드의 건강기능식품 선물세트를 최대 30% 할인해 선보이며, 건식품과 수산 선물세트도 최대 20% 할인된 가격에 구매할 수 있다.

행사 기간 동안 상품 할인과 쿠폰·카드 청구할인 등 중복 혜택도 제공한다. 선물세트 상품을 5만원 이상 구매하면 적용할 수 있는 할인 쿠폰팩 3종이 발급되며 구매 금액에 따라 최대 3만원 할인 혜택을 제공한다. 또한 제휴 카드나 쓱닷컴 전용 카드로 결제 시 최대 10만원의 청구 할인이 가능하다.

SSG닷컴 관계자는 “자체 배송 시스템인 쓱배송을 활용해 정확한 날짜와 시간에 받아볼 수 있는 선물세트와 함께 쓱닷컴 내 인기 선물 상품도 특별 할인가에 준비했다”며 “전문 바이어가 엄선한 추천 상품 위주로 최대의 할인 혜택을 제공하는데 중점을 뒀다”고 말했다.

