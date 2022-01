[아시아경제 온라인이슈팀] 고소영이 여전히 독보적인 외모로 눈길을 사로잡았다.

패션잡지 마리끌레르는 16일 공식 인스타그램에 “정말 이렇게 아름다워도 되는 걸까요?”라는 글과 함께 배우 고소영이 담긴 2월호 커버를 공개했다. 사진 속 고소영은 오프 숄더 상의를 입고 아름다운 외모를 뽐내고 있다.

고소영은 지난 2010년 배우 장동건과 격혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr