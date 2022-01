이종혁 공인중개사협회 신임 회장 "신뢰받고 당당한 협회 만들 것"

이종혁 신임 한국공인중개사협회 회장이 업권수호와 건전한 부동산 거래질서 확립을 강조했다.

한국공인중개사협회는 제13대 협회장으로 선출된 이종혁 회장이 지난 15일 취임해 업무를 개시했다고 17일 밝혔다.

이 회장은 취임식 후 첫 업무보고를 받고 회원의 업권수호와 건전한 부동산거래질서 확립을 위해 모든 직원이 힘을 하나로 모아달라고 당부했다.

이 회장은 협회 10·11대 대의원을 거쳐 12대 충남지부장을 역임했다. 단국대와 목원대, 신성대 등에서 부동산학과 교수와 강사로 활동했으며 한국부동산경매학회 부회장, 한국부동산경영학회 이사, 충남 도시재생위원회 위원 등을 거쳤다.

이 회장은 "정부와 국회 등과의 대외 협력기능을 강화하고 신뢰받는 공인중개사 업계를 조성해 국민들로부터 당당한 협회 만들기에 최선을 다할 것"이라고 포부를 밝혔다.

