진주시의회, 지방의정 봉사 대상 백승흥 의원 수상

의욕적인 지방의정 활동 인정 수상



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시의회는 백승흥 의원이 경남 시군의회 의장협의회로부터 그동안의 의욕적인 지방의정 활동을 인정받아 ‘지방의정 봉사 대상’을 수상했다고 밝혔다.

지방의정 봉사 대상은 경남 시군의회 의장협의회에서 투철한 사명감으로 지역발전과 주민을 위해 헌신 봉사하는 기초지방자치단체 의원을 대상으로 수여한다.

백승흥 의원은 ‘진주시 한국수화언어 활성화 지원 조례안’과 ‘행정사무 감사 증인 불출석 자에 대한 과태료 부과 요구의 건’을 발의하는 등 활발한 의정활동을 수행했다.

또한 중앙시장 활성화를 위한‘구인회 상회 복원’과 ‘실크산업 부흥을 위한 뽕나무 단지 및 누에체험장 조성’을 제안하는 등 시 현안에 대해 남다른 관심과 열정을 보여 왔다.

백 의원은“시민의 목소리에 항상 귀 기울이고 공감하며, 초심을 잃지 않고 시민의 행복과 지역발전을 위해 최선을 다하겠다.”고 수상소감을 밝혔다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr