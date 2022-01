[아시아경제 박지환 기자] 한국조선해양 한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 94,200 전일대비 3,100 등락률 -3.19% 거래량 195,057 전일가 97,300 2022.01.17 11:34 장중(20분지연) 관련기사 [Biz 뷰] EU는 왜 ‘에너지안보’ 이유를 들었나현대중-대우조선 합병 무산 '후폭풍 셋'한국조선해양, EU집행위로부터 대우조선해양 합병 불허 통보 close 은 자회사 현대삼호중공업이 아시아 소재 선사와 4186억원 규모의 컨테이너선 3척 수주 계약을 체결했다고 17일 공시했다. 계약기간은 오는 2024년 6월 28일까지이다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr