'광주 아파트 붕괴' 실종자 가족들 "구조작업에서 현산 배제하라"

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 현대산업개발이 시공하는 광주 화정동 신축 아파트 붕괴사고 실종자 가족들이 구조·수색 작업에 현산을 배제해 달라고 요청했다.

이들은 17일 오전 사고 현장에서 “아파트 시공사인 현대산업개발은 구조작업에 필요한 인력과 장비, 예산투입을 현산에서 망설이고 비협조적이다”며 “마치 살인자에게 피해자의 치료를 맡기는 격이다”고 주장했다.

이어 “현대산업개발을 구조작전에서 배제하고 정부차원에서 전문가로 TF를 구성해 신속한 구조작전을 수행해 달라”면서 “현산은 이 사고의 책임이 있으니 구조 작업 일선에서 뛰는 게 아닌 예산만 지원해야 한다”고 강조했다.

더불어 “우리 피해자 가족들은 무리한 구조작전으로 인한 또다른 희생을 원치 않는다”며 “소방대원과 수색견 그리고 중장비운용 기술자 및 근로자들의 안전과 충분한 휴식과 안전대책을 보장하라”고 요구했다.

또 “중앙정부는 이 사안이 국민의 안전권이 달린 만큼 대통령 권한으로 사안을 다루고 정부가 가진 모든 능력을 총 동원해 달라”며 “우리들은 날벼락을 맞아 생계가 막막하고 일상이 무너졌다. 현산은 이 피해에 대한 대책을 내놓고 책임져라”고 주장했다.

더불어 “실종자 가족들뿐만 아니라 주변상인들과 입주자들의 재산상의 피해가 막대하고 이 해결을 위해 무고한 시민들의 불편과 혈세가 낭비되는 부분에 대해 지역 정치계와 시민사회는 망설이지 말고 나서야 한다”고 촉구했다.

정몽규 회장의 사과에 대해서도 말을 이었다.

이들은 “상황을 해결하는 게 그들이 책임져야 할 부분이지 고개 몇 번 숙이는 건 쇼에 불과하고 가식에 불과하다”면서 “상황을 해결하고 실질적인 책임을 져야지 이 사과는 나중에 있을 상황에 대비해 면피에 불과하다”고 꼬집었다.

그러면서 “현산 회장은 책임을 회피하고 물러 날게 아니라 실질적인 사태해결을 총괄 책임지고 응당한 처벌을 받으라”고 덧붙였다.

