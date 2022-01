아성다이소, 설 명절용품 기획전…“주방용품부터 차례용품까지”

[아시아경제 임춘한 기자] 아성다이소는 주방용품·차례용품·성묘용품 등 총 170여종의 상품을 선보이는 ‘설 명절용품 기획전’을 진행한다고 17일 밝혔다.

주방용품은 조리도구부터 저장용기, 청소용품까지 준비했다. 조리도구는 국자·주방용가위·식도 등 기본적인 아이템으로 기획했고, 간편하게 야채를 손질할 수 있는 야채다지기와 야채탈수기를 판매한다.

차례용품은 지방쓰기·전지·양초·향 등이 준비됐다. 지방쓰기는 붓펜과 한지 그리고 한지를 덧대 쓸 수 있는 견본이 포함돼 간편하고 깔끔하게 작성할 수 있다. 차례상에 깔 수 있는 모조전지와 가정용 양초, 향 등도 구매할 수 있다.

성묘용품으로는 제기 세트와 성묘 조화 등을 판매한다. 휴대용 제기 세트는 제기, 술잔과 술잔 받침 등으로 구성돼 있다. 성묘 조화는 수국, 작약, 국화 등을 선보인다.

다이소 관계자는 “설을 앞두고 관련 용품을 찾는 사람들이 많아지고 있다”며 “설 명절용품과 함께 즐겁고 풍성한 설 연휴를 보내시길 바란다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr