국토부, 전국 건설현장 4만5000여곳 '긴급 안전점검'

국토교통부는 지난 11일 발생한 광주 서구 화정동 현대아이파크 붕괴사고와 관련해 14일 제1차 건설사고대응본부 회의를 열어 전국 건설현장의 긴급 안전점검을 시행하기로 결정했다고 밝혔다.

국토부는 지방국토관리청과 국토안전관리원을 통해 연간 약 1만5000개 현장을 상시 점검하고 있으나 이번 사고를 계기로 고용노동부, 공공기관, 지자체 등과 협력해 안전점검을 집중적으로 추진할 계획이다.

현재 공사가 진행 중인 공사비 1억원 이상 건설현장은 4만5729개소로, 이 중 공공현장은 2만245개소, 민간현장은 2만5484개소다.

국토부는 공공현장 중 국토부 소관 시설인 도로, 철도, 공항, 지하철, 각종 주택 건설현장 4309개소에 대해 오는 21일까지 지자체, 공공기관 등 각 발주청이 소관 현장 안전점검을 실시하도록 요청한다.

민간현장 2만5484개소에 대해서는 21일까지 각 현장의 시공사, 감리사가 자체적으로 점검한 후 24일부터 인허가기관이 점검을 실시할 수 있게 조치한다.

특히 이번 사고와 유사한 공정을 진행 중일 것으로 추정되는 공공·민간 고층 건축현장 1105개소에 대해서는 국토부가 점검실적을 관리하고 24일부터 지방국토관리청의 직접 점검도 추진할 방침이다.

건설사고대응본부는 사고현장의 실종자 수색 지원과 추가피해 예방을 위한 잔존벽체 보강, 타워크레인 해체방안 등 구조적 안전성을 확보하는 데에도 적극 지원하기로 했다.

국토부는 "현재 사고수습과 관련해 국토부 기술안전정책관, 국토안전관리원 관계자가 잔여 구조물의 안전성 확보방안 등 기술적 사항에 대해 관계기관과 적극 협의 중"이라고 설명했다.

